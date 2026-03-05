In occasione della partita tra Ben Shelton e Reilly Opelka a Indian Wells il 6 marzo 2026, gli addetti alla manutenzione dei campi sono stati avvisati, poiché i due giocatori sono noti per i loro colpi potenti, in particolare il servizio, che potrebbe creare dei danni alla superficie di gioco. La sfida si prospetta molto competitiva e di grande impatto sul campo.

Pronostico e quote Ben Shelton – Reilly Opelka, Indian Wells 06-03-2026

Ecco l'ordine delle teste di serie al Masters 1000 di Indian Wells 1. Carlos Alcaraz 2. Jannik Sinner 3. Novak Djokovic 4. Alexander Zverev 5. Lorenzo Musseti 6. Alex de Minaur 7. Taylor Fritz 8. Ben Shelton 9. Félix Auger-Aliassime 10. Alexander Bublik 11. - facebook.com facebook