Il match tra Anna Bondar ed Elisabetta Cocciaretto aprirà il programma sul campo centrale di Hobart il 15 gennaio 2026, alle ore 3:00 in Italia. Si tratta di un incontro tra due tenniste italiane in una delle tappe della stagione WTA in Australia. Di seguito, le pronostici e le quote aggiornate per questo primo confronto del torneo di Hobart.

Anna Bondar ed Elisabetta Cocciaretto apriranno il programma sul campo centrale di Hobart, in Australia, quando in Italia saranno le tre del mattino. L’italiana è approdata al tabellone principale attraverso le qualificazioni e ha dimostrato grande resilienza quando nel turno precedente ha rimontato la testa di serie numero 4 Ann Li dopo aver perso 6-1 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Anna Bondar – Elisabetta Cocciaretto, WTA Hobart 15-01-2026

