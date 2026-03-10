Pronostico e quote Joao Fonseca – Jannik Sinner Indian Wells 11-03-2026

Joao Fonseca e Jannik Sinner si sfideranno nella notte italiana tra martedì e mercoledì per ottenere un posto nei quarti di finale del torneo di Indian Wells. La partita si svolgerà sul campo principale e sarà trasmessa in diretta. Entrambi i giocatori sono in corsa per avanzare nella competizione californiana, che si disputa sul cemento.

Joao Fonseca e Jannik Sinner si giocheranno un posto nei quarti di finale del torneo californiano nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Prima o poi doveva succedere che l’astro nascente, il predestinato brasiliano classe 2006 incontrasse i migliori. Coloro i quali egli dovrebbe un giorno sfidare per contendere loro lo scettro di miglior giocatore. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Joao Fonseca – Jannik Sinner, Indian Wells 11-03-2026 Articoli correlati Pronostico e quote Joao Fonseca – Tommy Paul, Indian Wells 09-03-2026Joao Fonseca e Tommy Paul si daranno battaglia quando in Italia sarà ormai lunedì mattina. Pronostico e quote Denis Shapovalov – Jannik Sinner, Indian Wells 08-03-2026Denis Shapovalov e Jannik Sinner scenderanno in campo sul centrale presumibilmente intorno alle 22:3023:00 italiane. Approfondimenti e contenuti su Joao Fonseca Temi più discussi: Fonseca-Sinner, pronostico, quote e dove vedere gli ottavi di finale Indian Wells; Pronostico e quote Joao Fonseca – Tommy Paul, Indian Wells 09-03-2026; Pronostico e quote Joao Fonseca – Tommy Paul Indian Wells 09-03-2026; Paris Saint Germain-Chelsea (Champions League, 11-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pronostico Jannik Sinner-Joao Fonseca: analisi, quote e scommesse ottavi di finale Tennis ATP Master 1000 Indian WellsPronostico Sinner-Fonseca 10 marzo 2026. Analisi, quote, guida tv e scommesse ottavi di finale Tennis ATP Master 1000 di Indian Wells. betitaliaweb.it Sinner-Fonseca, per Jannik l'obiettivo quarti di finale a Indian Wells: il pronosticoPronostico Sinner-Fonseca quote analisi ottavi di finale Masters 1000 Indian Wells in programma martedì 10 marzo alle ore 20 ... gazzetta.it Jannik Sinner sfiderà Joao Fonseca negli ottavi del torneo di Indian Wells. Il brasiliano, che sembra un predestinato, è paragonato a Jannik da tempo e in California si è ritrovato dopo un pessimo avvio di 2026. - facebook.com facebook Jannik in scioltezza Sinner raggiunge gli ottavi a Indian Wells, dove se la vedrà con il brasiliano Joao Fonseca. x.com