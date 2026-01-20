Il match tra Francisco Cerundolo e Damir Dzumhur si svolgerà all'apertura del programma sulla ANZ Arena, con inizio previsto intorno all’una di notte in Italia. Entrambi i tennisti, con stile e esperienza differenti, si sfideranno in vista dell'Australian Open 2026. Di seguito, le previsioni e le quote per questa sfida, analizzando le possibilità di ciascun atleta.

Francisco Cerundolo e Damir Dzumhur apriranno il programma sulla ANZ Arena quando in Italia sarà l'una di notte. Testa di serie numero 18 del torneo, il tennista argentino ha vinto in tre set al primo turno contro Zhizhen Zhang, col punteggio di 6-3 7-6 6-3 soprattutto grazie a un'ottima prima di servizio. Il bosniaco da.

© Infobetting.com - Pronostico e quote Francisco Cerundolo – Damir Dzumhur, Australian Open 21-01-2026

