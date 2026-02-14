Il Liverpool e il Brighton si affrontano sabato sera alle 21:00 nella partita valida per il quarto turno di FA Cup. La sfida si ripete spesso negli ultimi incontri, con il segno X che si è visto in 10 delle ultime 13 sfide tra le due squadre. Questo dato fa pensare a un confronto equilibrato e teso, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per avanzare nel torneo.

Liverpool-Brighton è una partita valida per il quarto turno di FA Cup e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il fortino del Sunderland – unica squadra ancora imbattuta in casa fino a mercoledì scorso – è caduto: un gol di van Dijk ha permesso al Liverpool (0-1) di mettersi in tasca tre punti molto pesanti, grazie ai quali i Reds hanno accorciato sul Chelsea quinto, fermato a sorpresa a Londra dal Leeds. Ora i campioni d’Inghilterra in carica sono a -2 dai Blues e devono fare di tutto per rimanere attaccati al treno Champions League (senza la qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie la stagione sarebbe davvero disastrosa). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-Brighton: c’è un segno quasi onnipresente nelle ultime 13 sfide

Analisi e previsioni per la sfida tra Liverpool e Brighton, valida per la sedicesima giornata di Premier League.

Analisi e previsioni sulla partita tra Liverpool e Brighton, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 16:00.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Liverpool-Brighton (FA Cup, 14-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Liverpool-Brighton: c’è un segno quasi onnipresente nelle ultime 13 sfide; Liverpool-Brighton 14 Febbraio: Formazioni, Pronostico E Statistiche FA Cup; Liverpool vs Brighton & Hove Albion Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | FA Cup 14-02-2026.

Liverpool vs Brighton Pronóstico y Apuestas FA Cup | 14/02/26Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Liverpool vs Brighton por FA Cup el 14/02/26. goal.com

Pronostico Brighton-Liverpool, una combo per il match dell'Amex StadiumIn Premier League siamo praticamente ai titoli di coda. Per diverse squadre ci sono soltanto 90 minuti ancora da giocare, per altre 180. A questo secondo gruppo appartengono Liverpool (da tempo ... corrieredellosport.it

Al Ferraris stasera alle 19:00 va in scena Sampdoria Palermo. Due piazze importanti, due squadre con fame di punti e una partita che promette battaglia fino all’ultimo minuto. Scrivi il tuo Pronostico nei commenti! #SampdoriaPalermo #SerieB #CalcioItalia facebook