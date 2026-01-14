Vicino di casa da incubo Giovane coppia in fuga Stalker sotto processo

Una giovane coppia ha dovuto abbandonare la propria casa dopo due anni di continui dispetti e comportamenti molesti da parte di un vicino di casa, ormai diventato un vero e proprio incubo. La situazione ha raggiunto un livello tale da spingerli alla fuga, mentre il stalker è attualmente sotto processo. Questa vicenda evidenzia le difficoltà di vivere in un ambiente insicuro e la necessità di interventi efficaci contro comportamenti persecutori.

Quel vicino di casa è diventato un incubo durato due anni fra ’dispetti’ di ogni tipo sempre più pesanti e insistenti, al punto da costringere una giovane coppia a fare le valigie e lasciare la casa acquistata con tanti sacrifici. Una brutta storia di cattivo vicinato sfociata con il rinvio a giudizio di un 47enne con una lunga serie di precedenti reati, che gli sono già costati la detenzione in carcere. Secondo quanto ricostruito dalla denuncia presentata dalla famiglia e le successive indagini svolte dai carabinieri, i problemi sono cominciati quando la giovane coppia (con una figlia in tenera età) ha acquistato una casa contraendo un mutuo con una banca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vicino di casa da incubo. Giovane coppia in fuga. Stalker sotto processo Leggi anche: "E' posseduta dal diavolo", poi minacce di botte al compagno: vicino da incubo per una coppia Leggi anche: L’incubo di una coppia di Brugherio. Mail oscene e minacce di morte: stalker condannata a 3 anni e 2 mesi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vicino di casa da incubo. Giovane coppia in fuga. Stalker sotto processo; Spiava e minacciava i vicini, il caso dello stalker 18enne di Roma. «Era diventato un incubo, terrorizzava anche i bimbi»; Cagliari, chiusa in casa e violentata: incubo per una 31enne -; Ottavia Piccolo: “La liberazione di Alberto è il risveglio da un incubo”. Un vicino da incubo: "È posseduta dal diavolo". Poi minaccia il compagno - Giovane coppia costretta a cambiar casa, alla fine denuncia il cinquantenne: atteggiamenti sempre più invadenti e deliri. lanazione.it Spiava e minacciava i vicini, il caso dello stalker 18enne di Roma. «Era diventato un incubo, terrorizzava anche i bimbi» - Passava le giornate a spiare la famiglia che abita nello stesso condominio al Nomentano, in particolare la signora, convinto che ce l'avessero con lui, che lo deridessero. ilmessaggero.it

Nella prossima puntata Sono di Daniela Ruggi i resti ritrovati vicino casa sua o è una messa in scena Mercoledì #14gennaio alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay [GLI ALTRI CASI] https://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/articolo/Conten - facebook.com facebook

Sassari, aggrediscono armati il vicino di casa per usare una stradella di passaggio: due uomini denunciati x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.