Mercato del lavoro grigio | cala il ricambio generazionale in Italia e nel mondo

Nel 2024, il mercato del lavoro grigio in Italia evidenzia un rallentamento nel ricambio generazionale. L’età media dei lavoratori dipendenti nel settore privato ha raggiunto quasi 42 anni, con un aumento di circa quattro anni rispetto al 2008, quando si attestava poco sotto i 38. Questa tendenza riflette cambiamenti strutturali e sfide nella transizione tra generazioni nel mercato del lavoro italiano e internazionale.

Nel 2024 l’età media dei lavoratori dipendenti del settore privato in Italia ha sfiorato i 42 anni, segnando un incremento di circa quattro anni rispetto al 2008, quando si attestava poco sotto i 38. Secondo l’Ufficio Studi della CGIA di Mestre, l’aumento è stato progressivo e continuo: oggi un lavoratore su tre ha più di 50 anni, mentre la fascia tra i 25 e i 44 anni — storicamente la più dinamica e strategica per l’innovazione — ha perso terreno negli ultimi sedici anni. All’opposto, le coorti più anziane sono cresciute significativamente, con un +154,5% tra i 55 e i 59 anni e un impressionante +372% tra i 60 e i 64 anni. 🔗 Leggi su Follow.it

Pmi: ricambio generazionale è sfida con mercato del lavoro in trasformazioneIn un contesto di mercato del lavoro in evoluzione, il ricambio generazionale nelle PMI italiane rappresenta una sfida significativa.

