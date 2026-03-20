Primo giorno di primavera 2026 | ecco il momento esatto in cui inizia la nuova stagione

Oggi, venerdì 20 marzo 2026, l’Italia dà ufficialmente il benvenuto alla primavera, segnando l’inizio della nuova stagione. Alle 11:07 del mattino, il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, segnando il momento preciso in cui il giorno e la notte si equivalgono. Da nord a sud, le persone osservano il cambiamento con entusiasmo, mentre si annunciano le prime giornate più calde e luminose dell’anno.

Oggi, venerdì 20 marzo 2026, l’Italia dà ufficialmente il benvenuto alla primavera. Il momento esatto che sancisce l’inizio della nuova stagione cade nel pomeriggio, alle ore 15:46, quando si verifica l’equinozio di primavera: un evento astronomico che ogni anno segna un punto di svolta nel ciclo naturale del pianeta. Cos’è l’equinozio e cosa succede oggi Durante l’equinozio, i raggi del Sole colpiscono la Terra in modo perpendicolare all’equatore. Questa particolare configurazione fa sì che, per un breve momento, la durata del giorno e quella della notte siano praticamente uguali in tutto il mondo: circa 12 ore di luce e 12 ore di buio. Da oggi, però, l’equilibrio si rompe a favore dell’emisfero settentrionale. 🔗 Leggi su Funweek.it

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