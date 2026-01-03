Il miracolo al Cinema scritto nel destino | salva bimba nel giorno esatto in cui rischiò di morire per lo stesso motivo

Il 28 dicembre, presso la ‘Città del Cinema’ di Foggia, una bambina di quattro anni ha rischiato di soffocare durante la proiezione di un film con Checco Zalone. In modo inatteso, un intervento tempestivo ha evitato una tragedia, confermando come il destino possa riservare sorprese imprevedibili anche in momenti apparentemente ordinari. Un episodio che evidenzia l’importanza della prontezza e della presenza di spirito in situazioni di emergenza.

Nel buio della sala affollata, tra il rumore dei popcorn e le risate a profusione, domenica 28 dicembre, presso la 'Città del Cinema' di Foggia, durante la proiezione del film con Checco Zalone, una bambina di quattro anni ha rischiato di perdere la vita soffocata da una caramella.

