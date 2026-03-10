Nel fine settimana del 21 e 22 marzo si svolgono le Giornate Fai di primavera in Bergamasca, coinvolgendo otto Comuni e venti luoghi aperti al pubblico. Le visite guidate consentono di esplorare siti spesso chiusi, tra arte, industria e memoria, con itinerari che vanno da Bergamo Alta alla Bassa. Tra le tappe, si trova anche il percorso diffuso dedicato ai Galliari.

IL TOUR. Il 21 e 22 marzo tornano le visite nei luoghi spesso chiusi al pubblico: itinerari tra arte, industria e memoria con tappe da Bergamo Alta alla Bassa, fino al percorso diffuso «Sulle tracce dei Galliari». Tornano, anche in questo 2026, le Giornate del Fai di Primavera. Sabato 21 e domenica 22 marzo, luoghi spesso chiusi o poco visibili, e spazi silenziosi, saranno protagonisti della 34esima edizione di uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, presentato stamattina - 10 marzo - in conferenza stampa nella Sala Consiliare della Provincia, in Via Tasso 8, a Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Giornate Fai di primavera: in Bergamasca 20 luoghi da scoprire in 8 Comuni

