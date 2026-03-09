Il 9 marzo 2026 a Milano si parla di accise su gasolio e benzina, con particolare attenzione ai rincari dei carburanti. Il diesel in alcune zone del Paese supera i due euro al litro, mentre il governo sta considerando interventi per contenere i prezzi. Le accise sono tasse applicate sui carburanti e contribuiscono a determinare il costo finale al distributore.

Milano, 9 marzo 2026 – Con il diesel che in alcune aree del Paese sfiora o supera i due euro al litro e il governo che valuta un possibile intervento per contenere i rincari, nel dibattito pubblico torna una parola che accompagna da decenni il prezzo dei carburanti: accise. Si tratta di imposte indirette applicate su alcuni beni di largo consumo – come carburanti, alcolici o tabacchi – che vengono pagate in base alla quantità del prodotto. Nel caso di benzina e gasolio, l’imposta si applica su ogni litro venduto. In altre parole, una parte del prezzo pagato alla pompa non dipende dal costo del petrolio né dai margini dei distributori, ma da una tassa stabilita dallo Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Accise su gasolio e benzina: cosa sono, quanto incidono sul prezzo e come funzionano quelle mobili

