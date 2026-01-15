Prezzi alimentari alle stelle l’ombra della speculazione dietro i rincari da record

Negli ultimi quattro anni, i prezzi dei beni alimentari sono aumentati di circa il 25%, superando di gran lunga l’inflazione generale. Questa crescita ha sollevato preoccupazioni sulla possibile influenza della grande distribuzione organizzata nel mercato agroalimentare. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha quindi avviato un’indagine per approfondire il ruolo di questi attori nei rincari record dei prezzi alimentari.

In soli quattro anni i prezzi dei beni alimentari sono cresciuti quasi del 25%. Rincari da record e ben più alti dell’inflazione generale che hanno portato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ad avviare un’indagine conoscitiva sul ruolo della grande distribuzione organizzata nella filiera agroalimentare. Anche perché l’aumento dei prezzi ha avuto conseguenze dirette, e drammatiche, sulle famiglie italiane, con una maggiore spesa pari a 1900 euro annui. L’indagine nasce soprattutto dai sospetti che derivano dalla netta divaricazione tra l’inflazione generale e quella dei generi alimentari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

