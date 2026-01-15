Prezzi alimentari alle stelle l’ombra della speculazione dietro i rincari da record
Negli ultimi quattro anni, i prezzi dei beni alimentari sono aumentati di circa il 25%, superando di gran lunga l’inflazione generale. Questa crescita ha sollevato preoccupazioni sulla possibile influenza della grande distribuzione organizzata nel mercato agroalimentare. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha quindi avviato un’indagine per approfondire il ruolo di questi attori nei rincari record dei prezzi alimentari.
In soli quattro anni i prezzi dei beni alimentari sono cresciuti quasi del 25%. Rincari da record e ben più alti dell’inflazione generale che hanno portato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ad avviare un’indagine conoscitiva sul ruolo della grande distribuzione organizzata nella filiera agroalimentare. Anche perché l’aumento dei prezzi ha avuto conseguenze dirette, e drammatiche, sulle famiglie italiane, con una maggiore spesa pari a 1900 euro annui. L’indagine nasce soprattutto dai sospetti che derivano dalla netta divaricazione tra l’inflazione generale e quella dei generi alimentari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Prezzi alle stelle per i generi alimentari: l’Antitrust avvia un’indagine sul potere della Grande distribuzione organizzata
Leggi anche: A Natale prezzi alle stelle e posti esauriti sui treni, salasso per chi deve spostarsi: “Odiosa speculazione”
Prezzi alimentari alle stelle, interviene l’Antitrust - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’ ... italpress.com
Prezzi alimentari alle stelle, l’Antitrust apre un’indagine sulla gdo - L’Autorità vuole capire come si formano i prezzi lungo la filiera, dal peso delle centrali d’acquisto ai rapporti con i fornitori, dove lo squilibrio di forza rischia di comprimere redditi agricoli e ... italiaatavola.net
Prezzi alimentari alle stelle, +24,9% in 4 anni: scatta l'indagine sui supermercati - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso di approfondire il ruolo della grande distribuzione organizzata (Gdo) nella filiera agro- today.it
#Tg2000 - Boom #prezzi #alimentari. #Antitrust interviene su grande distribuzione #14gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com
Prezzi dei generi alimentari alle stelle: «+25% in quattro anni», dall'Antitrust fari sulla Gdo. Il nodo dei Private Label facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.