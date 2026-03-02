Il Qatar ha deciso di bloccare la produzione di gas, provocando un aumento dei prezzi del 40%. I mercati azionari sono in calo, con Milano che registra un crollo di 17 miliardi di euro in valore. L’Europa si prepara a possibili rincari su carburanti, energia e costi industriali, mentre gli analisti osservano attentamente la situazione.

Arriva lo choc petrolifero e del gas sui mercati dell’energia. La tempesta innescata dagli attacchi di Usa e Israele all’Iran (e la risposta a suon di missili del regime di Teheran) ha provocato un balzo sui mercati internazionali dell’energia e delle materie prime: il petrolio ha fatto registrare un’impennata del 9%, Per quanto riguarda il petrolio, le quotazioni di Wti, il petrolio standard per il mercato americano, e del Brent del Mare del Nord hanno fatto registrare aumenti in apertura dei mercati tra l’8 e il 9%, con il barile di petrolio che era arrivato a lambire gli 80 dollari. Il prezzo si è poi assestato a 70,9 dollari al barile per il Wti, mentre il contatto per maggio del Brent a 77,8 dollari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Petrolio e gas alle stelle. La crisi di Hormuz infiamma i prezzi. Borse in rosso: bruciati 314 miliardiRoma, 2 marzo 2026 – L’onda lunga della guerra in Iran di Usa e Israele arriva prima sui terminali energetici e poi nelle tasche di famiglie e...

Temi più discussi: Qatar Airways e le compagnie aeree obbligate a cancellare i voli tra Iran, Qatar, Emirati, Bahrain e Arabia Saudita; La crisi del Medio Oriente ridisegna il cargo aereo; Medio Oriente, aerei e viaggiatori a terra a causa della guerra; Il Qatar ferma la produzione di gas liquefatto, l'Arabia chiude la raffineria più grande: fornitura di energia nel caos e i pericoli per l'Italia.

Angelo Greco. . Trump attacca l’Iran e i mercati tremano: lo Stretto di Hormuz, da cui passa il 20% del petrolio mondiale e gran parte del gas del Qatar, è sotto minaccia. Se si blocca, i prezzi dell’energia volano. Per il petrolio l’impatto è contenuto grazie alla pr - facebook.com facebook

La guerra tra #USA e #Iran blocca il mondo del calcio! Stop al campionato in #Qatar, a rischio anche la finalissima tra #Spagna e #Argentina x.com