Meteo a Roma ancora un weekend di pioggia e temperature in calo Le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteo per Roma segnalano ancora un fine settimana caratterizzato da piogge e temperature in diminuzione. Dopo le recenti precipitazioni, il maltempo dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni, influenzando le condizioni atmosferiche della città. È consigliabile rimanere aggiornati sulle ultime previsioni per pianificare al meglio le attività all'aperto e adottare le opportune precauzioni.

Il maltempo torna a sferzare la Capitale. Dopo la giornata di pioggia che ha caratterizzato l'intera giornata di venerdì 2 gennaio, secondo le previsioni anche sabato 3 e domenica 4 gennaio vedranno protagonista il maltempo. Secondo quanto previsto dagli esperti di 3BMeteo.com, dopo il breve.

Meteo Roma – Molte nubi e qualche pioggia, weekend stabile ma la settimana di Natale atteso un peggioramento - Molte nubi con qualche pioggia in mattinata, weekend stabile, ma la prossima settimana torna il maltempo ... centrometeoitaliano.it

Meteo weekend, pioggia e neve sull'Italia: torna il freddo artico. Le previsioni da Nord a Sud - Tra Sabato 3 e Domenica 4 gennaio, infatti, è prevista un ritorno di abbondanti precipitazioni su ... msn.com

Buongiorno a tutti amici e buon anno! Il 2026 inizia con una poderosa gelata nel Lazio fin sulle zone pianeggianti. Su Roma le temperature minime oscillano tra i -1°C e i 3°C. Valori davvero bassi anche nella Valle del Salto come testimonia la stazione meteor - facebook.com facebook

Meteo #Roma: una notte di San Silvestro gelida. Attese le prime gelate, Daniele Ingemi . x.com

