Neve anche in pianura in Emilia-Romagna le previsioni meteo dell’esperto

Le recenti previsioni meteo indicano nevicate anche in pianura in Emilia-Romagna, un fenomeno insolito per il periodo. Oltre alle aree montane e collinari, le precipitazioni nevose si sono fatte strada fino alle zone più basse della regione. Questa situazione, confermata dagli esperti, evidenzia un cambiamento nelle condizioni climatiche di gennaio, influenzando le attività quotidiane e il paesaggio locale.

Bologna, 19 gennaio 2026 — In questo mese di gennaio a neve è tornata a farsi vedere in Emilia-Romagna, non solo lungo la dorsale appenninica ma anche a quote insolitamente basse, spingendosi in collina e localmente fino alla pianura. Un ritorno dell’ inverno che ha caratterizzato questi giorni del mese e che, secondo gli esperti, non resterà un episodio isolato: una nuova fase instabile è infatti attesa nella seconda parte della settimana, con altre precipitazioni e nuove nevicate sui rilievi. L’attuale scenario meteorologico è stato delineato da Pierluigi Randi, meteorologo e presidente di Ampro, che ha spiegato come la regione si trovi in una fase di transizione fra sistemi diversi: “Adesso siamo sotto l’effetto di una perturbazione piuttosto intensa che sta interessando soprattutto le regioni meridionali — ha chiarito l’esperto — mentre l’Emilia-Romagna viene solo sfiorata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

