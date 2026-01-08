Gelicidio e venti di burrasca in Emilia-Romagna le zone a rischio Nuova allerta | le previsioni meteo
L’Emilia-Romagna si trova sotto l’effetto di gelicidio e venti di burrasca, con condizioni meteorologiche che aumentano il rischio di disagi e criticità. Le previsioni indicano un prolungato periodo di maltempo, in particolare nelle zone più a rischio, come Bologna e le aree circostanti. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo e adottare le precauzioni necessarie per garantire sicurezza e prevenire eventuali conseguenze.
Bologna, 8 gennaio 2026 — Il freddo non molla la presa e l’ Emilia-Romagna si prepara a giornate delicate, soprattutto sulle strade. Dopo l’ondata gelida dei giorni scorsi, il meteo entra in una fase di transizione che, paradossalmente, aumenta i rischi: pioggia che congela, vento forte sui crinali e gelate diffuse. È per questo che la Protezione civile regionale ha diramato un’ allerta gialla (criticità ordinaria) per vento e ghiaccio, valida in particolare per la montagna romagnola, l’alta collina romagnola, la montagna bolognese, la collina bolognese e la montagna emiliana-centrale. Pioggia che gela e venti di burrasca: nuova allerta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ghiaccio al suolo: chiusa la pista Gatta – Pianello.
