Le previsioni meteo in Lombardia indicano un venerdì caratterizzato da temperature elevate, mentre il fine settimana porterà condizioni variabili con pioggia e schiarite. La primavera si presenta in modo instabile, con cambiamenti improvvisi nel tempo. Le temperature sono in aumento rispetto ai giorni precedenti, ma le condizioni meteo rimangono imprevedibili. La regione è pronta ad affrontare un weekend con meteo variabile e possibili variazioni improvvise.

Milano, 20 marzo 2026 – La primavera da calendario è arrivata e anche le previsioni meteo di questo fine settimana rispettano la classica variabilità che contraddistingue questa stagione. Dal caldo odierno, venerdì 20 marzo, si passerà ad un weekend caratterizzato da temperature più fredde e precipitazioni sparse. Partial view to Duomo of Milan in springtime with magnolia flowers in a sunny happy day. Travel. Il quadro meteorologico di Arpa. Secondo gli esperti di Arpa, “L'espansione di un vasto anticiclone sull'Europa Centrale favorisce l'afflusso di correnti asciutte settentrionali sul Nord Italia, proponendo anche sulla Lombardia condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Previsioni meteo in Lombardia: venerdì caldo, weekend variabile. Primavera subito “ballerina”

Articoli correlati

Previsioni meteo del weekend in Lombardia: un sabato con l’ombrello, la primavera può attendereIl penultimo weekend invernale si apre, sul fronte meteorologico, nel migliore di modi ma è meglio non illudersi troppo.

Anticipo di primavera a Milano e in Lombardia: caldo fino 19 gradi, poi torna il maltempo. Quando e dove, le previsioni meteoMilano, 23 febbraio 2026 – La primavera è pronta a sbocciare, ma non illudiamoci troppo: il maltempo è in agguato.

Pronto Meteo Lombardia - Previsioni per il 21 Gennaio 2026

Approfondimenti e contenuti su Previsioni meteo

Temi più discussi: Meteo LOMBARDIA Video: previsioni aggiornate; Previsioni meteo Milano Lombardia, sole e nubi ma poi un giorno di pioggia. Ecco quando e dove; Previsioni meteo martedì 17 marzo: a Milano e in Lombardia condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso; Meteo Lombardia: nuovo colpo di coda invernale nel weekend.

Previsioni meteo in Lombardia: venerdì caldo, weekend variabile. Primavera subito ballerinaLa nuova stagione prende il sopravvento proponendo condizioni meteorologiche di solo parziale stabilità: in arrivo un vortice perturbato colmo di aria più fredda ... ilgiorno.it

Previsioni meteo venerdì 20 marzo: a Milano e in Lombardia equinozio di primavera con il bel tempo prevalenteLa temperatura più alta toccherà i 16°C, la più bassa scenderà fino a 7°C. Weekend con pressione in diminuzione ... milano.corriere.it

Previsioni #Meteo di oggi #20marzo ore 8.30 #previsionimeteo #meteoitalia #PrevisioniMeteoItalia #Meteorologia #meteoTV2000 #temperature #20marzo2026 x.com

Buongiorno dal Tirreno, ecco le previsioni meteo per oggi - venerdì 20 marzo - in Toscana a cura del Consorzio LaMMA. Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli o moderati di Grecale. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. Temperature: - facebook.com facebook