Il fine settimana in Lombardia si apre con previsioni di pioggia e temperature ancora basse, rendendo necessario l’uso dell’ombrello per sabato. La primavera sembra rimandata, poiché le condizioni meteorologiche rimangono fredde e instabili. Nonostante un inizio apparentemente favorevole, le previsioni indicano che il clima potrebbe continuare a essere variabile, con possibilità di pioggia durante tutto il weekend.

Il penultimo weekend invernale si apre, sul fronte meteorologico, nel migliore di modi ma è meglio non illudersi troppo. La primavera, infatti, può attendere. Nella giornata di oggi, venerdì 13 marzo 2026, condizioni stabili su tutta la Lombardia con nuvolosità anche basse e compatte al mattino e maggiori spazi di sereno attesi nel pomeriggio. A Milano e provinica il termometro raggiunge i 17 gradi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole che porteranno a precipitazioni sui settori alpini con neve oltre i 1300 metri, per la gioia degli sciatori. Peraltro non vengono al momento segnalate allerte valanghe in montagna: l’ultima è datata 23 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Previsioni meteo del weekend in Lombardia: un sabato con l’ombrello, la primavera può attendere

