Le forze dell’ordine stanno cercando un 23enne che è riuscito a scappare dal carcere di Lodi nel primo pomeriggio. La zona di Sant’Angelo è sotto stretta osservazione e i carabinieri stanno setacciando ogni strada e vicolo. La fuga ha creato scompiglio tra residenti e passanti, mentre la polizia intensifica le ricerche nel tentativo di catturare il giovane.

Lodi, 1 febbraio 2026 – Ore concitate di ricerche, oggi a Lodi e dintorni, dopo l’evasione dal carcere cittadino avvenuta nel pomeriggio. Da quando la notizia è trapelata, si cerca serratamente. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, un italiano di 23 anni sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce, facendo scattare una vasta e immediata caccia all’uomo su tutto il territorio del Lodigiano. Non è noto quale via di fuga abbia utilizzato. Le attività di ricerca si sono concentrate, in particolare, lungo i comuni attraversati dalla strada provinciale 235 e nell’area di Sant’Angelo Lodigiano, dove il giovane aveva vissuto fino a circa un mese e mezzo fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Evasione al carcere di Lodi: caccia a un 23enne, al setaccio la zona di Sant’Angelo

