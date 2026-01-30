A Sant’Angelo in Vado le Poste chiudono da inizio febbraio all’8 aprile

Le Poste di Sant’Angelo in Vado resteranno chiuse da inizio febbraio fino all’8 aprile. Il sindaco Stefano Parri ha comunicato ufficialmente la novità attraverso i canali del Comune, e la notizia ha preoccupato alcuni residenti. La chiusura temporanea riguarda tutti i servizi postali e ha già suscitato diverse reazioni tra chi utilizza spesso l’ufficio.

Da inizio febbraio all’otto aprile chiudono le Poste di Sant’Angelo in Vado. Ad annunciarlo è stato il sindaco Stefano Parri con una comunicazione sui canali del comune dove la notizia della chiusura ha allarmato una parte della popolazione. L’ufficio di via Pratello Santa Maria è infatti l’unico sportello della cittadina al quale fanno riferimento circa quattromila residenti. Il motivo della chiusura è da ricercare nei lavori tecnici per la realizzazione del progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale che richiede uno stop per eseguire interventi sugli spazi in questo stabile che si trova alle porte del centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Sant’Angelo in Vado le Poste chiudono da inizio febbraio all’8 aprile Approfondimenti su Sant Angelo in Vado Sant’Angelo in Vado non dimentica Ceccarini Nel 2025 si ricordano i dieci anni dalla scomparsa di Antonio Ceccarini, noto come Nuovi alberi in 39 zone della città da febbraio 2026: 450 le nuove piantuamazioni per un totale di 784 da aprile 2024 La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sant Angelo in Vado Argomenti discussi: Risse, pregiudicati e clienti con carte rubate: chiuso per 15 giorni bar di Sant’Angelo. I clienti: Non facciamo di tutta l’erba un fascio; Scalda i motori il Carnevale di Sant'Angelo di Gatteo, madrine del 2026 Le Donatella; A Sant’Angelo in Vado le Poste chiudono da inizio febbraio all’8 aprile; Comitati Federbocce - Serie A: Sant’Angelo-Montegrillo campione d’inverno. Accorpamento Sant’Angelo a Sasso-Moscati, le comunità scolastiche scendono in piazzaLe comunità educanti dell’Istituto comprensivo ‘Sant’Angelo a Sasso’ e dell’Istituto comprensivo ‘Giuseppe Moscati di Benevento’ - Rsu, docenti, personale Ata e famiglie), a seguito delle decisioni as ... ilsannioquotidiano.it Accorpamento Sant’Angelo a Sasso-Moscati, pioggia di critiche: No alla scuola ‘mostro'C'era da aspettarselo e del resto ogni azione di dimensionamento scolastico comparta un contraccolpo che non può che essere percepito come un maglio dalle comunità scolastiche che ne sono coinvolte. C ... ilsannioquotidiano.it Vapporetto stop Sant'Angelo. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.