A Sant’Angelo in Vado le Poste chiudono da inizio febbraio all’8 aprile

Da ilrestodelcarlino.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Poste di Sant’Angelo in Vado resteranno chiuse da inizio febbraio fino all’8 aprile. Il sindaco Stefano Parri ha comunicato ufficialmente la novità attraverso i canali del Comune, e la notizia ha preoccupato alcuni residenti. La chiusura temporanea riguarda tutti i servizi postali e ha già suscitato diverse reazioni tra chi utilizza spesso l’ufficio.

Da inizio febbraio all’otto aprile chiudono le Poste di Sant’Angelo in Vado. Ad annunciarlo è stato il sindaco Stefano Parri con una comunicazione sui canali del comune dove la notizia della chiusura ha allarmato una parte della popolazione. L’ufficio di via Pratello Santa Maria è infatti l’unico sportello della cittadina al quale fanno riferimento circa quattromila residenti. Il motivo della chiusura è da ricercare nei lavori tecnici per la realizzazione del progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale che richiede uno stop per eseguire interventi sugli spazi in questo stabile che si trova alle porte del centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

a sant8217angelo in vado le poste chiudono da inizio febbraio all82178 aprile

© Ilrestodelcarlino.it - A Sant’Angelo in Vado le Poste chiudono da inizio febbraio all’8 aprile

Approfondimenti su Sant Angelo in Vado

Sant’Angelo in Vado non dimentica Ceccarini

Nel 2025 si ricordano i dieci anni dalla scomparsa di Antonio Ceccarini, noto come

Nuovi alberi in 39 zone della città da febbraio 2026: 450 le nuove piantuamazioni per un totale di 784 da aprile 2024

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sant Angelo in Vado

Argomenti discussi: Risse, pregiudicati e clienti con carte rubate: chiuso per 15 giorni bar di Sant’Angelo. I clienti: Non facciamo di tutta l’erba un fascio; Scalda i motori il Carnevale di Sant'Angelo di Gatteo, madrine del 2026 Le Donatella; A Sant’Angelo in Vado le Poste chiudono da inizio febbraio all’8 aprile; Comitati Federbocce - Serie A: Sant’Angelo-Montegrillo campione d’inverno.

Accorpamento Sant’Angelo a Sasso-Moscati, le comunità scolastiche scendono in piazzaLe comunità educanti dell’Istituto comprensivo ‘Sant’Angelo a Sasso’ e dell’Istituto comprensivo ‘Giuseppe Moscati di Benevento’ - Rsu, docenti, personale Ata e famiglie), a seguito delle decisioni as ... ilsannioquotidiano.it

a sant angelo inAccorpamento Sant’Angelo a Sasso-Moscati, pioggia di critiche: No alla scuola ‘mostro'C'era da aspettarselo e del resto ogni azione di dimensionamento scolastico comparta un contraccolpo che non può che essere percepito come un maglio dalle comunità scolastiche che ne sono coinvolte. C ... ilsannioquotidiano.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.