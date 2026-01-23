Premio Mics | 1 milione di euro per le startup circolari del made in Italy

Il Premio Mics offre un incentivo di un milione di euro alle startup italiane che sviluppano soluzioni innovative nel settore circolare del Made in Italy. Promuovendo la sostenibilità e la competitività, il concorso mira a sostenere progetti che contribuiscano a un futuro più circolare e responsabile. Organizzato dalla Fondazione Mics in collaborazione con importanti partner, rappresenta un’opportunità per imprese emergenti impegnate nella trasformazione sostenibile del settore.

Sostenere l’innovazione che renda il Made in Italy più competitivo, circolare e sostenibile: è questo l’obiettivo del premio “Mics Futuro Made in Italy, Call 4 Circular Startup”, contest organizzato e promosso dalla Fondazione Mics – Made in Italy Circolare e Sostenibile (nell’ambito delle attività finanziate dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso i fondi Pnrr), insieme al Circular Economy Lab, iniziativa di innovazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cariplo Factory. Con una dotazione complessiva di 1 milione di euro, il premio si rivolge a startup, spinoff universitari e micro e piccole imprese innovative attive sul territorio nazionale, chiamate a proporre soluzioni ad alto contenuto tecnologico, capaci di accelerare la transizione verso modelli produttivi più sostenibili e circolari.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Divani green e materiali circolari: il Made in Italy dell’arredo cambia modelloIl progetto Circular Sofa Platform unisce design italiano, sostenibilità e innovazione.

Leggi anche: Made in Italy, premio Alis consegnato a Lollobrigida

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: MICS Futuro Made in Italy: un milione di euro per startup dell’economia circolare e della sostenibilità; Fondazione MICS e Circular Economy Lab sostengono l'innovazione Made in Italy: 1 milione di euro per le startup; Fondazione MICS e Circular Economy Lab lanciano il premio per startup MICS Futuro Made in Italy; Un milione per ripensare il Made in Italy: parte il premio MICS.

#PremioOmero - La DGCC del Ministero della Cultura e il Museo Tattile Statale Omero hanno pubblicato oggi, sui rispettivi siti web, i nomi degli autori delle tre opere finaliste del "Premio Omero" ammesse alla seconda fase di valutazione. Le opere di Frances - facebook.com facebook