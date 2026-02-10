Battaglia la fotografa della verità Mafia e bambini negli scatti al museo

La fotografa Battaglia torna a mostrare al museo le sue immagini sulla mafia e i bambini. Le sue foto raccontano la realtà senza filtri, senza paura. Chi guarda si rende conto di cosa succede davvero e capisce perché bisogna parlare, perché non bisogna piegare la testa. La sua macchina fotografica fa vedere quello che molti cercano di nascondere.

Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una sola volta. Giovanni Falcone Tante riflessioni, emozioni e domande ha suscitato in noi la visita alla mostra fotografica di Letizia Battaglia presso i musei San Domenico. Le oltre 200 fotografie esposte hanno catturato la nostra l’attenzione, merito anche della visita guidata che, alla forza delle immagini, ha aggiunto le informazioni storiche e sociali necessarie per comprendere il profondo significato delle opere. Letizia Battaglia, giornalista che si è avvicinata alla fotografia quasi per caso e ne ha fatto la sua passione, ha saputo raccontare con verità, partecipazione e impegno civile la Palermo della mafia, della povertà e dei diritti negati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

