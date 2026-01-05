Tra cinema e visioni oniriche premiati gli scatti che hanno incantato il pubblico

Il 4 ottobre 2025 a Tresigallo si è svolta la cerimonia di premiazione del contest fotografico legato alla manifestazione ‘Sogni, cinema e illusione’. L’evento ha riconosciuto gli scatti più significativi capaci di catturare atmosfere oniriche e cinematiche, premiando le immagini che hanno saputo emozionare e raccontare storie attraverso l’obiettivo. Un momento di valorizzazione per gli artisti che con le loro fotografie hanno conquistato il pubblico presente.

Tresigallo premia gli sguardi capaci di raccontare. Si è tenuta, infatti, domenica 4 la premiazione del contest fotografico legato alla manifestazione di fotografia e cinema 'Sogni, cinema e illusione' tenutosi, sempre a Tresigallo, il 5 ottobre 2025. Un evento che portò in città 1500 persone.

