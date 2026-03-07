Preghiera della sera 7 Marzo 2026 | Stammi vicino
Il 7 marzo 2026, viene proposta una preghiera della sera dedicata a affidare il riposo a Maria. La preghiera invita a chiedere la grazia di mantenere salda la fede e di individuare, anche nel buio della notte, i segnali di speranza. Si tratta di un momento di riflessione e di richiesta di protezione prima di dormire.
Preghiera della sera per affidare il riposo a Maria. Chiedi la grazia di restare sempre saldo nella fede e di scorgere, nel buio della notte, i segnali luminosi della speranza. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questa sera dedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
