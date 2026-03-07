Preghiera della sera 7 Marzo 2026 | Stammi vicino

Da lalucedimaria.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 marzo 2026, viene proposta una preghiera della sera dedicata a affidare il riposo a Maria. La preghiera invita a chiedere la grazia di mantenere salda la fede e di individuare, anche nel buio della notte, i segnali di speranza. Si tratta di un momento di riflessione e di richiesta di protezione prima di dormire.

Preghiera della sera per affidare il riposo a Maria. Chiedi la grazia di restare sempre saldo nella fede e di scorgere, nel buio della notte, i segnali luminosi della speranza. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questa sera dedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 7 marzo 2026 stammi vicino
© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 7 Marzo 2026: “Stammi vicino”

Preghiera della sera, 5 Marzo 2026: “Signore stammi vicino”“Signore, resta con me”: una preghiera della sera per consegnare ogni affanno a Dio e addormentarsi nel calore della Sua infinita misericordia.

Preghiera della sera, 2 Marzo 2026: “Insegnami la gratitudine”Preghiera della sera del lunedì: affidati con fiducia alla Misericordia del Padre.

Contenuti utili per approfondire Preghiera della.

Discussioni sull' argomento Torna a Sanzeno la preghiera ecumenica delle donne, quest’anno proposta dalla Nigeria; Le reliquie di Santa Bernadette a Reggio Calabria: tre giorni di preghiera nella Parrocchia del Santissimo Salvatore; SEVENDUST: Lajon Witherspoon parla del rituale di preghiera della band e del nuovo album.; Mercoledì 4 marzo ANGELA BARALDI in concerto al Biko di MILANO nell’ambito di 3021 LIVE 2026, il suo nuovo tour nei club italiani. - MEI.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.