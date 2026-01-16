La preghiera al Sacro Cuore di Gesù con cui Padre Pio otteneva miracoli

La preghiera al Sacro Cuore di Gesù, molto cara a Padre Pio, rappresenta un gesto quotidiano di fede e devozione. Recitata con sincerità, ha accompagnato molte delle sue richieste di grazie e miracoli. Questa preghiera continua a essere fonte di spiritualità e speranza per chi cerca conforto e intercessione divina.

Pur non potendo vedere il Signore dal vivo, possiamo comunque percepirlo attraverso la nostra mente, la nostra anima, soprattutto nella meditazione e nella preghiera. Dio è di una potenza straordinaria, ma spesso manchiamo di fede, non crediamo abbastanza e così crediamo di non essere ascoltati. E invece basterebbe avere fede, affidarsi completamente a Lui, per poter ricevere tantissime grazie. Che poi, è importante anche andare oltre questo concetto. Il Signore ci ascolta sempre e se una nostra richiesta apparentemente non è accolta, molto spesso è perché c’è un bene superiore che Dio conosce ma noi no, perché, a differenza nostra, Dio ha una visione completa di ogni cosa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

