Preghiera del mattino 19 Febbraio 2026 | Parla al mio cuore Signore

Il 19 febbraio 2026, una preghiera mattutina si diffonde tra i fedeli, che cercano conforto e guida. La causa è la tradizione del giovedì dedicato al Santissimo Sacramento, giorno scelto per iniziare con fede e ascolto. Questa mattina, le persone si riuniscono in chiesa o in casa, rivolgendosi a Dio con parole semplici e sincere. La preghiera invita a consegnare ogni pensiero e azione al Signore, sperando di trovare forza e chiarezza nelle sfide quotidiane. La giornata prende così il via, con un momento di fede condivisa.

Il giovedì è il giorno del Santissimo Sacramento: inizia la giornata con questa preghiera del mattino per offrire ogni istante al Signore e scorgere in Lui la luce che illumina ogni oscurità. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant'Ignazio di Loyola). Chiediamo l'intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo viverlo in grazia. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore, Tu conduci chi Ti segue nel deserto per parlare al suo cuore e per nutrirlo di un pane essenziale.