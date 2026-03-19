Alle prime ore del mattino un gruppo di 6-7 persone ha fatto irruzione nello stabilimento Prada di Dolo, in provincia di Venezia, portando via centinaia di scarpe. Durante il colpo sono stati utilizzati furgoni e auto per bloccare le vie di accesso e favorire l’azione. L’assalto si è protratto per un breve periodo prima che i ladri si allontanassero con il bottino.

Venezia, 19 marzo 2026 – Una sequenza da film per un colpo da centinaia di migliaia di euro. Alle prime ore dell’alba un commando di 6-7 persone è entrato in azione allo stabilimento Prada di Dolo, in provincia di Venezia. È accaduto intorno alle 4 del mattino di oggi, secondo le prime ricostruzioni il gruppo ha sfondato l’ingresso dello stabilimento a bordo di alcuni veicoli. Per sbarrare la strada e ostacolare l’intervento di vigilanza e forze dell’ordine, il commando avrebbe piazzato anche furgoni e automobili, risultate poi rubate. I carabinieri si sono così trovati bloccati nell’ultimo tratto che porta alla fabbrica e hanno dovuto proseguire a piedi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Furto alla fabbrica Prada di Dolo (Venezia): rubate centinaia di scarpe. “Commando in azione, furgoni e auto per sbarrare la strada”

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