Il RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 apre ufficialmente la stagione estiva, celebrando il suo decimo anniversario. Per questa occasione speciale, l’evento si amplia, offrendo un’esperienza ancora più coinvolgente. Con un programma ricco di musica e intrattenimento, l’appuntamento segna l’inizio di un’estate all’insegna della buona musica e della condivisione. Un’occasione per ascoltare i successi più ascoltati e vivere un momento di aggregazione.

In occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia! Il Gruppo RTL 102.5 – formato da RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia – è entusiasta di presentare RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening. Il 31 maggio 2026, presso il Centrale del Foro Italico di Roma, un cast straordinario di artisti sarà protagonista di una serata-evento imperdibile: inizia dalla Capitale d’Italia la sfida che decreterà il vero tormentone dell’estate 2026, un viaggio musicale che attraverserà tutta la stagione più bella verso la finalissima di settembre all’Arena di Verona. RTL 102.5 Power Hits Estate Grand Opening: l’estate parte da qui! I biglietti per RTL 102. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening. L’estate parte da qui!

