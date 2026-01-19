Partiti i lavori post-alluvione sulla Sp 9 ' Cesena-Sogliano' Cantiere da 3,9 milioni modifiche alla viabilità

Sono iniziati oggi i lavori di ripristino e miglioramento della strada provinciale 9 “Cesena–Sogliano”, danneggiata dall’alluvione del maggio 2023. Il cantiere, del valore di 3,9 milioni di euro, prevede interventi di riparazione e modifiche alla viabilità per garantire maggiore sicurezza. Le opere sono finalizzate a ripristinare l'infrastruttura e a migliorare la fluidità del traffico sulla strada.

Sono iniziati oggi, 19 gennaio, i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della strada provinciale 9 “Cesena–Sogliano”, infrastruttura strategica della rete viaria provinciale danneggiata dall'alluvione del maggio 2023. L’arteria attraversa i territori comunali di Montiano.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Ricostruzione post alluvione, lavori al via sulla provinciale Teodorano: un cantiere da 3,4 milioni di euro per 11 interventi

Sono iniziati i lavori di ricostruzione sulla provinciale 48 Teodorano, danneggiata dall’alluvione del maggio 2023. L’intervento, del valore di 3,4 milioni di euro, comprende 11 interventi di ripristino e messa in sicurezza. L’avvio dei lavori rappresenta un passo importante per il ripristino della viabilità e la tutela del territorio. Le attività si svolgeranno nelle prossime settimane, garantendo interventi mirati e sostenibili.

Partiti i lavori sulla Sp 15 'Bordona' danneggiata dall'alluvione del 2023

Sono iniziati recentemente i lavori di ripristino della strada provinciale 15 'Bordona', colpita dall’alluvione del maggio 2023. Gli interventi interessano i comuni di Casalfiumanese e Castel del Rio, mirati a ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza delle zone coinvolte.

