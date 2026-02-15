Post alluvione via ai lavori sulle Sp 74 e 13
Dopo l’alluvione, le strade provinciali 74 e 13 saranno presto riparate. I lavori inizieranno domani su Cesena-Sorrivoli e Uso, mentre altri interventi sono già in corso sulle provinciali Fondovalle Rubicone e Cagnona. Un intervento concreto per mettere in sicurezza le vie di comunicazione danneggiate dall’ultima ondata di maltempo.
Due cantieri saranno aperti domani sulle provinciali 74 Cesena-Sorrivoli e 13 Uso, mentre altri due grandi interventi sono in corso sulle provinciali Fondovalle Rubicone e 10 Cagnona. Due milioni sono stati stanziati con fondi Pnrr per i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della Sp74 Cesena-Sorrivoli danneggiata dall’ alluvione del maggio 2023. I lavori riguardano 9 interventi principali, di cui sei nel Comune di Cesena e tre in quello di Roncofreddo. Nel comune di Cesena alle chilometriche 2+050, 2+140, 4+550, 6+440, 7+200, 7+650 verranno realizzati interventi di consolidamento del solido stradale lato valle, mediante utilizzo di terra armata verde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Partiti i lavori post-alluvione sulla Sp 9 'Cesena-Sogliano'. Cantiere da 3,9 milioni, modifiche alla viabilità
Sono iniziati oggi i lavori di ripristino e miglioramento della strada provinciale 9 “Cesena–Sogliano”, danneggiata dall’alluvione del maggio 2023.
Post alluvione, al via il ripristino della Sp 75 'Monteleone': cantiere da 5,2 milioni di euro
Mercoledì 21 gennaio inizieranno i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale 75 “Monteleone”, danneggiata dall’alluvione di maggio 2023.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
