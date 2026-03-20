Il Barcellona ha annunciato di non essere interessato a pagare i 26 milioni di sterline previsti come opzione di riscatto nel contratto di prestito di Marcus Rashford. La notizia si diffonde online e riguarda la posizione ufficiale del club catalano sulla trattativa. Il giocatore, attualmente in prestito da un altro club, non vedrà quindi attivata l’opzione di acquisto prevista nel suo accordo.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, il Barcellona non vuole pagare l’opzione da 26 milioni di sterline nel contratto di prestito di Marcus Rashford Esperto di calcio. Rashford si è unito al Barcellona in prestito dal Manchester United nell’estate del 2025. Anche se il Barcellona vuole mantenere l’attaccante della nazionale inglese nel club, i campioni spagnoli in carica vogliono che i termini dell’accordo vengano modificati. Il giornalista Pete O’Rourke ha detto: “Sì, sarà interessante. “Idealmente il Barcellona vorrebbe mantenere Marcus Rashford oltre la fine della stagione. “Questa è solo una tattica negoziale da parte del Barcellona per vedere se è possibile ottenere un altro prestito per Rashford, piuttosto che pagare l’opzione da 26 milioni di sterline prevista nell’accordo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Posizione del Barcellona sull’affare Marcus Rashford

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