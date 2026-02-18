Rashford verso il Barcellona? L' affare si complica per due ostacoli
Marcus Rashford potrebbe trasferirsi al Barcellona, ma l’operazione si blocca a causa di due problemi principali. La causa principale è il prezzo elevato richiesto dal Manchester United, che il club blaugrana fatica a coprire. Inoltre, ci sono complicazioni legate ai limiti salariali imposti dalla Liga, che impediscono di inserire nuovi ingaggi nel roster. Il giocatore britannico, che ha dimostrato grande livello in questa stagione, rimane in bilico tra le due squadre. La trattativa resta in una fase di stallo.
Nel periodo decisivo della stagione, il Barcellona muove le pedine per consolidare una linea offensiva affidabile anche in prospettiva futura. Marcus Rashford è al centro delle attenzioni della dirigenza, che valuta la possibilità di trasformare il prestito in un trasferimento definitivo. L'interesse del club è tangibile, e la trattativa appare aperta a condizioni che possano soddisfare sia le esigenze sportive sia quelle economiche, con la stagione in corso che pone l'attenzione sull'equilibrio di bilancio e sulla competitività internazionale. La strategia del Barcellona punta a convertire l'accordo di prestito in una cessione definitiva, ma l'opzione di acquisto è fissata a una cifra mirata a riflettere il valore attuale del giocatore.
Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma…Spuntano due ostacoli nell’affare!Marcus Rashford ha attirato l’attenzione del Barcellona, che desidera acquistarlo dal Manchester United.
