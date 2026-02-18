Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United | i blaugrana vogliono riscattarlo ma…Spuntano due ostacoli nell’affare!

Marcus Rashford ha attirato l’attenzione del Barcellona, che desidera acquistarlo dal Manchester United. La squadra catalana ha inviato segnali concreti per il riscatto, ma l’affare si scontra con due ostacoli principali. La trattativa si sta complicando a causa delle alte richieste economiche e delle condizioni contrattuali del giocatore. Le negoziazioni sono ancora in corso, mentre i catalani cercano di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. Intanto, le voci sul possibile trasferimento continuano a crescere.