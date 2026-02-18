Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United | i blaugrana vogliono riscattarlo ma…Spuntano due ostacoli nell’affare!
Marcus Rashford ha attirato l’attenzione del Barcellona, che desidera acquistarlo dal Manchester United. La squadra catalana ha inviato segnali concreti per il riscatto, ma l’affare si scontra con due ostacoli principali. La trattativa si sta complicando a causa delle alte richieste economiche e delle condizioni contrattuali del giocatore. Le negoziazioni sono ancora in corso, mentre i catalani cercano di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. Intanto, le voci sul possibile trasferimento continuano a crescere.
Barcellona, arriva la decisione sul futuro di Rashford: i blaugrana non hanno più dubbi, ecco cosa sta succedendoIl Barcellona ha ufficialmente comunicato a Marcus Rashford la decisione di proseguire il suo percorso con il club anche oltre questa stagione.
Juventus, caldissimo l'asse con Manchester: contatti per Sancho e sondaggio per RashfordPassi avanti nella trattativa tra Juventus e Jadon Sancho, ma secondo Sky Sport, nella giornata di oggi i bianconeri avrebbero chiesto al Manchester United anche Marcus Rashford! L'attaccante inglese ... tuttomercatoweb.com
