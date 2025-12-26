Cristiano Ronaldo pronto a raggiungere quota 1000 gol nella sua carriera? Il ct del Portogallo è sicuro | ecco cosa ha detto
Cristiano Ronaldo, il traguardo dei 1000 gol è possibile: le parole del commissario tecnico del Portogallo Il traguardo dei 1000 gol in carriera non è, secondo Roberto Martínez, una semplice rincorsa ai numeri, ma la naturale conseguenza di un’etica del lavoro fuori dal comune. Il commissario tecnico del Portogallo, intervistato da Marca, ha voluto ribadire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Ronaldo raggiungerà quota 1000 gol in carriera? Il ct Martinez non ha dubbi sull’ex Juve: «Sarà solo una conseguenza, lui ha questo segreto»
Leggi anche: Cristiano Ronaldo sempre più nella storia: 950 gol in carriera per l’ex Juventus, il traguardo dei 1000 si avvicina ancora…
Martínez su Ronaldo: “Cristiano vive nel presente, i record arriveranno da soli” - Il traguardo dei 1000 gol in carriera di Cristiano Ronaldo non va letto come una semplice ossessione numerica, ma come il risultato naturale di un’etica del lavoro fuori dal ... tuttojuve.com
Szczesny pronto a raggiungere Cristiano Ronaldo all’Al Nassr: Juventus disposta a cederlo subito - Wojciech Szczesny potrebbe lasciare subito la Juventus per accettare l’offerta dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. fanpage.it
L'Al Nassr esonera Castro: Cristiano Ronaldo pronto ad abbracciare...Pioli - L'Al Nassr ha infatti esonerato Castro dopo gli ultimi risultati altalenanti, nonostante la Saudi League fosse iniziata da appena tre giornate: ... tuttosport.com
Il ritorno in campo di cristiano Ronaldo non ha scaldato i tifosi dell’Al Nassr che hanno lasciato lo stadio semivuoto nell’ultima partita della Champions League asiatica. - facebook.com facebook
#CristianoRonaldo compra due case di lusso su un'isola privata accessibile solo in barca o idrovolante x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.