Cristiano Ronaldo, il traguardo dei 1000 gol è possibile: le parole del commissario tecnico del Portogallo Il traguardo dei 1000 gol in carriera non è, secondo Roberto Martínez, una semplice rincorsa ai numeri, ma la naturale conseguenza di un’etica del lavoro fuori dal comune. Il commissario tecnico del Portogallo, intervistato da Marca, ha voluto ribadire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo pronto a raggiungere quota 1000 gol nella sua carriera? Il ct del Portogallo è sicuro: ecco cosa ha detto

Leggi anche: Ronaldo raggiungerà quota 1000 gol in carriera? Il ct Martinez non ha dubbi sull’ex Juve: «Sarà solo una conseguenza, lui ha questo segreto»

Leggi anche: Cristiano Ronaldo sempre più nella storia: 950 gol in carriera per l’ex Juventus, il traguardo dei 1000 si avvicina ancora…

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Martínez su Ronaldo: “Cristiano vive nel presente, i record arriveranno da soli” - Il traguardo dei 1000 gol in carriera di Cristiano Ronaldo non va letto come una semplice ossessione numerica, ma come il risultato naturale di un’etica del lavoro fuori dal ... tuttojuve.com