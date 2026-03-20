Porto di Taranto | in corso affondamento di una piattaforma interventi urgenti per evitare che si inabissi Rischi di sversamenti

Da noinotizie.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al porto di Taranto si sta attualmente svolgendo un intervento urgente per evitare che una piattaforma si inabissi. La capitaneria di porto coordina le operazioni volte a prevenire possibili sversamenti di sostanze in mare. L’intervento è in corso e mira a garantire la stabilità della struttura e la sicurezza dell’ambiente marino.

È in corso l'intervento coordinato dalla capitaneria di porto per evitare il definitivo affondamento. Nel porto di Taranto una piattaforma galleggiante lunga quasi quanto un campo di calcio e larga circa venti metri si sta inabissando. Arrivata con un rimorchiatore dalla Libia e già molto malmessa la struttura, in queste ore, vede possibili problemi per la banchina e problemi di tipo ambientale.         . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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