Porto di Taranto | in corso affondamento di una piattaforma interventi urgenti per evitare che si inabissi Rischi di sversamenti

Al porto di Taranto si sta attualmente svolgendo un intervento urgente per evitare che una piattaforma si inabissi. La capitaneria di porto coordina le operazioni volte a prevenire possibili sversamenti di sostanze in mare. L’intervento è in corso e mira a garantire la stabilità della struttura e la sicurezza dell’ambiente marino.

È in corso l'intervento coordinato dalla capitaneria di porto per evitare il definitivo affondamento. Nel porto di Taranto una piattaforma galleggiante lunga quasi quanto un campo di calcio e larga circa venti metri si sta inabissando. Arrivata con un rimorchiatore dalla Libia e già molto malmessa la struttura, in queste ore, vede possibili problemi per la banchina e problemi di tipo ambientale. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Porto di Taranto: in corso affondamento di una piattaforma, interventi urgenti per evitare che si inabissi Rischi di sversamenti Articoli correlati Guardia costiera interviene per evitare l’affondamento di un peschereccio in pericolo al portoVenerdì 6 febbraio 2026, intorno alle 15:56, nel porto di Catania, un peschereccio era ormai a rischio affondamento. Calabria isolata: Bagnara d’allarme, porto a rischio e richieste di interventi urgenti alle istituzioni.Bagnara Calabria, cittadina calabrese affacciata sul Mar Tirreno, si trova a confrontarsi con un’emergenza che va oltre i danni causati dalle recenti... Contenuti utili per approfondire Porto di Taranto in corso affondamento... Temi più discussi: Porto, approvato il nuovo Piano Operativo Triennale; Porto di Taranto, con l'approvazione del Piano Operativo Triennale 2026-2028 tre azioni strategiche per il rilancio; Fermo amministrativo per un mercantile nel porto di Taranto; Taranto, la guardia costiera blocca nave panamense nel porto: ha gravi carenze tecniche. Piattaforma rischia di affondare nel portoUna grossa piattaforma rischia di affondare nel porto di Taranto. Ed è corsa contro il tempo per tenerla a galla e scongiurare danni alla banchina. Un pontone battente bandiera norvegese ... quotidianodipuglia.it Taranto, piattaforma imbarca acqua nel porto: operazioni in corso per evitare l'affondamentoSono in corso a Taranto operazioni per evitare il possibile affondamento di un pontone di bandiera norvegese che sta imbarcando acqua in maniera progressiva. La struttura, trainata dalla Libia, è al ... lagazzettadelmezzogiorno.it EMERGENZA NEL PORTO DI TARANTO: PONTONE NORVEGESE RISCHIA DI AFFONDARE Una corsa contro il tempo sta impegnando i soccorritori nello scalo ionico, dove una piattaforma galleggiante battente bandiera norvegese ha iniziato a imbarcare - facebook.com facebook