Guardia costiera interviene per evitare l’affondamento di un peschereccio in pericolo al porto

Da ameve.eu 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia costiera di Catania è intervenuta ieri pomeriggio per salvare un peschereccio in pericolo di affondare nel porto. Alle 15:56, gli agenti hanno risposto prontamente alla richiesta di aiuto e hanno evitato che l’imbarcazione affondasse, dimostrando ancora una volta la prontezza delle forze di sicurezza locali.

Un peschereccio in pericolo al porto di Catania: la Guardia costiera interviene in tempo utile Venerdì 6 febbraio 2026, intorno alle 15:56, nel porto di Catania, un peschereccio era ormai a rischio affondamento. L’evento, avvenuto in seguito ai danni causati dal ciclone Harry, ha visto l’intervento immediato della Guardia costiera, che ha estratto l’acqua dal natante con una pompa barellabile, e la partecipazione di una squadra dei Vigili del fuoco. L’operazione, condotta in condizioni di tempo sereno con venti a 15,5 nodi, ha permesso di mettere in sicurezza il peschereccio prima che fosse impossibile salvarlo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

