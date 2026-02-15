Calabria isolata | Bagnara d’allarme porto a rischio e richieste di interventi urgenti alle istituzioni

Bagnara Calabra si trova in difficoltà perché il porto locale rischia di chiudere, peggiorando la situazione già critica della città. La mancanza di interventi concreti da parte delle autorità ha lasciato i residenti senza alternative di collegamento e ha messo a rischio le attività economiche del territorio. La gente del posto chiede interventi immediati per salvare il porto e ripristinare i servizi essenziali.

Bagnara Calabria, un grido d’allarme dal cuore della Calabria: isolamento e assenza di risposte politiche. Bagnara Calabria, cittadina calabrese affacciata sul Mar Tirreno, si trova a confrontarsi con un’emergenza che va oltre i danni causati dalle recenti piogge. Il consigliere comunale Mario Romeo denuncia un profondo senso di isolamento e una risposta politica inadeguata alle difficoltà del territorio, mettendo in luce la fragilità di una comunità che si sente abbandonata dalle istituzioni. La situazione è emersa nel pomeriggio del 15 febbraio 2026, mentre la Calabria è colpita da un’ondata di maltempo.🔗 Leggi su Ameve.eu Agricoltura abruzzese a rischio: Cia Abruzzo lancia l’allarme e chiede interventi urgenti nella Legge di Previsione 2026/2028 Reggio Calabria, maltempo e Alta Velocità: richiesta alla Regione per fondi e interventi urgenti. Reggio Calabria ha richiesto alla Regione Calabria interventi immediati a causa delle forti piogge che hanno causato allagamenti e danni alle strade. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Bagnara Calabria, Romeo: cittadina isolata e politica assente | INTERVISTAIl maltempo sta mettendo in difficoltà intere comunità a causa di danni e vari disagi. Il consigliere comunale di Bagnara Calabria, Mario Romeo, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, sott ... strettoweb.com La Calabria che crolla: massi enormi caduti sulla Statale 18Voragine enorme nell'asfalto e traffico interrotto tra Bagnara Calabra e Scilla. In corso gli interventi di messa in sicurezza per tornare alla normalità ... rainews.it #Maltempo #Calabria #Polia isolata x.com Previsioni per Martedì 10 Febbraio 2026 ISOLATA INSTABILITÀ E CLIMA MITE #TEMPO: Al mattino, possibili locali rovesci tra parte della Sicilia meridionale, Calabria tirrenica, Campania e Molise occidentale. Altrove variabilità sparsa e schiarite. Nel po facebook