BCC Roma cresce sul litorale laziale | impieghi a 1,3 miliardi e 238mila euro al territorio

BCC Roma amplia la sua presenza sul litorale laziale, con impieghi a famiglie e imprese che raggiungono 1,3 miliardi di euro, segnando un aumento del 2,4% rispetto all’anno precedente. La raccolta complessiva supera i 1,5 miliardi di euro, con una crescita del 6%. Questi dati evidenziano il consolidamento della banca nel territorio e il suo impegno nel sostenere l’economia locale.

Roma, 23 gennaio 2025 – Impieghi a famiglie e imprese a quota 1,3 miliardi di euro (+ 2,4% rispetto all’anno precedente) e una raccolta che ammonta a oltre 1,5 miliardi (+6%). Sono i numeri registrati al 30 settembre 2025 dalle 18 agenzie BCC Roma attive nell’ area Centro-Nord del Litorale laziale (un territorio di operatività che va da Civitavecchia ad Ardea, passando per Santa Marinella, Ladispoli, Cerveteri, Fiumicino ecc.). Si tratta di dati che confermano ancora una volta un rapporto profondo e costruttivo con le comunità locali. È quanto emerso a Torrimpietra, nel corso della riunione locale svoltasi il 22 gennaio alla presenza di 400 persone.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

