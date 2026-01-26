Giornata della Memoria 2026 | tutti gli eventi a Roma e sul litorale laziale

Il Giornata della Memoria 2026 a Roma e sul litorale laziale propone un programma articolato di eventi per ricordare le vittime dell’Olocausto. Attraverso iniziative culturali e incontri, l’obiettivo è stimolare una riflessione condivisa sul valore della memoria e sull’importanza di preservare la memoria storica, coinvolgendo tutte le fasce della popolazione, in particolare i giovani.

Roma, 26 gennaio 2026 – Roma sceglie un percorso diffuso e capillare per il Giorno della Memoria 2026: non solo commemorazione, ma un calendario pensato per trasformare il ricordo in coscienza civile, soprattutto tra i più giovani. È la linea di Memoria genera Futuro, la rassegna di Roma Capitale con incontri, proiezioni, concerti, spettacoli, percorsi e mostre ospitati in diversi spazi culturali della città fino al 5 febbraio. Roma: “Memoria genera Futuro” fino al 5 febbraio. Il programma 2026 attraversa biblioteche, teatri e luoghi della cultura, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali e la collaborazione, tra gli altri, di Zètema, Sistema Biblioteche, Sovrintendenza Capitolina e numerose fondazioni cittadine.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su giornata memoria

Bergamo si prepara a ricordare, con attenzione e rispetto, gli eventi della Giornata della Memoria.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su giornata memoria

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria 2026; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Giornata della Memoria 2026.

Giornata della Memoria 2026 a Milano: 5 eventi da non perdere, dal Memoriale della Shoah ai teatriPersone, luoghi e destinazioni che Milano non vuole dimenticare. Venerdì 27 gennaio 2026 si celebra la Giornata della Memoria, istituita nel 2005 dalle Nazioni Unite per commemorare ogni anno, nella ... mentelocale.it

Giorno della Memoria 2026: perché il 27 gennaio conta ancoraLa data della liberazione di Auschwitz e il calendario di eventi in tutta Italia per ricordare la Shoah e le vittime delle persecuzioni nazifasciste ... metropolitano.it

Domani, 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, presso l’UCI Cinema di Parco Leonardo, si terrà lo spettacolo “Auschwitz – Viaggio all’Inferno”, patrocinato dal comune di Fiumicino. L’iniziativa è dedicata a tutte le vittime della Shoah e ricorda - facebook.com facebook