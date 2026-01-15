Polo Le Clarisse Critica ragionata con l’arte ribelle

Polo Le Clarisse propone un’analisi critica dell’arte come forma di ribellione e disobbedienza. Attraverso un approccio ragionato, si esplorano le opere che sfidano stereotipi e norme convenzionali, offrendo uno sguardo approfondito sui nuovi modi di interpretare e valorizzare l’arte contemporanea. Una riflessione sobria e precisa sul ruolo dell’arte come strumento di critica sociale e culturale.

L’arte come spazio di disobbedienza, come strumento critico capace di mettere in discussione stereotipi, canoni e modelli imposti. Al via ’ La bellezza non salverà il mondo - Laboratori di estetica ribelle ’, il nuovo corso d’arte promosso dal Polo Le Clarisse. Un ciclo di incontri curati dal direttore Mauro Papa dedicati all’ arte contemporanea intesa come pratica multidisciplinare, eretica e trasformativa. Il primo incontro di presentazione della rassegna è in programma domani alle 18 al Polo Le Clarisse: l’ingresso in questo caso sarà aperto a tutti e gratuito, mentre le lezioni saranno accessibili solo ai soci di Fondazione Grosseto Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polo Le Clarisse. Critica ragionata con l’arte ribelle Leggi anche: Museoterapia al polo ’Le Clarisse’ Leggi anche: E’ morto Bruno Paneghini, il pioniere dell’IT che ha creato un polo high-tech (con collezione d’arte) tra le mura di una vecchia fabbrica tessile Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Polo Le Clarisse. Critica ragionata con l’arte ribelle. Polo Le Clarisse. Critica ragionata con l’arte ribelle - Il ciclo di incontri intende decostruire l’idea tradizionale e abusata di ’bellezza’, interrogando il ruolo dell’arte in una società sempre più omologata alle logiche del mercato e della visibilità. lanazione.it

NUOVO CORSO D’ARTE - La bellezza non salverà il mondo Da gennaio a giugno 2026 il Polo culturale Le Clarisse apre un nuovo percorso dedicato all’arte contemporanea, tra sperimentazione, linguaggi multidisciplinari e riflessione critica sui modelli e facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.