polo le clarisse cucina e arte e ruolo del gusto

Nel Polo culturale Le Clarisse si tiene ancora il ciclo di incontri del corso d’arte “La bellezza non salverà il mondo”. Il direttore Mauro Papa ha ideato questa serie di eventi per mettere in evidenza il rapporto tra cucina, arte e il ruolo del gusto. Le serate attirano appassionati e curiosi, che vogliono scoprire come il cibo possa essere anche un’espressione artistica e culturale. La partecipazione cresce di settimana in settimana, creando un’occasione di confronto tra diverse forme di creatività.

Prosegue nel Polo culturale Le Clarisse il ciclo di incontri del corso d’arte ’ La bellezza non salverà il mondo ’ ideato dal direttore Mauro Papa. Oggi alle 18 sarà la cucina protagonista con l’appuntamento dal titolo ’ Rinascimento del gusto: pensiero biodiverso. La cucina come arte e un’estetica ormai postuma’, un confronto aperto tra gastronomia, filosofia dell’estetica e cultura contemporanea, interrogandosi sul ruolo del gusto come forma di pensiero e come pratica culturale. Protagonisti dell’incontro saranno Mario Iacomini, cuoco e animatore culturale, Mauro Papa, direttore de Le Clarisse, ed Emilio Guariglia, giornalista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Polo Le Clarisse propone un'analisi critica dell'arte come forma di ribellione e disobbedienza.

