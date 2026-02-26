Arezzo, 26 febbraio 2026 – Una brutale aggressione fisica con il manganello ha squarciato il velo su una realtà familiare raccapricciante. È una vicenda processuale di estrema delicatezza quella approdata davanti alla Corte d’Assise di Arezzo guidata da Annamaria Loprete con Elena Pisto a latere, un caso in cui la violenza domestica si intreccia con il reato più odioso: gli abusi dagli 8 anni in poi su una minore oggi quattordicenne, consumati per anni nel silenzio assordante di casa. Una condanna severa dopo le richieste della pm Iulia Maggiore: 18 anni di carcere per il patrigno tunisino di una ragazza aretina. Immagine simbolo per dire basta alla violenza sulle donne L’episodio che ha fatto crollare il castello di silenzi risale al giugno del 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenze e abusi in famiglia: condanna a 18 anni per il patrigno pedofilo

Trent’anni di violenze: condannato a 5 anni per abusi familiariUn uomo di sessant’anni di Andretta è stato condannato a cinque anni di reclusione per trent’anni di violenze psicologiche e fisiche ai danni della...

Bologna, 11 anni e abusi: talent scout, 3 anni e 4 mesi di condanna.L’Ombra sul Cinema: Condanna a Bologna per Abusi su Minore Un talent scout di 46 anni è stato condannato dal Tribunale di Bologna a tre anni e...

Temi più discussi: Maltrattamenti di animali? Spia di violenza domestica; Non è mai solo uno scherzo. I dati sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti; Avrebbe costretto a subire atti sessuali le allieve minorenni, arrestato istruttore di una palestra; Costringe la moglie per anni e con violenza a fare sesso: condannato ma non dovrà risarcirla per i danni subiti.

Abusi in palestra, l'istruttore individuato grazie al GAVIl Gruppo Anti Violenza della procura di Pescara è un'entità unica in Italia. Si teme che il numero delle giovani vittime possa aumentare ancora ... rainews.it

Rogoredo, poliziotto confessa l’omicidio del pusher Mansouri: Chiedo scusa. I colleghi lo accusano di violenze e abusi: Usò un martello contro un disabileSotto inchiesta Carmelo Cinturrino per l’uccisione del 28enne Abderrahim Mansouri. Ammette lo sparo e la messinscena, nega il giro di spaccio. I colleghi al pm: Chiedeva soldi e droga ai tossici, usa ... affaritaliani.it

Rito abbreviato per i due minori accusati di abusi e violenze su una 12enne a Sulmona. - facebook.com facebook