La polizia penitenziaria ha effettuato oltre 170 perquisizioni in carcere, riuscendo a sedare diverse aggressioni. L’organico è notevolmente sotto dimensionato rispetto alle esigenze: il personale dei commissari è diminuito del 75%, gli ispettori del 28,57%, i sovrintendenti del 23% e gli agenti o assistenti dell’8%. La situazione si caratterizza per un sovraffollamento che continua a crescere.

Organico ridotto all’osso a fronte di un sovraffollamento sempre più preoccupante: la carenza dei commissari si attesta al 75 per cento, quella degli ispettori al 28,57%, al 23% per il ruolo di sovrintendenti del reparto interno e dell’8% per agentiassistenti. Eppure la popolazione detenuta al Sant’Anna – come più volte ribadito – è in fortissimo sovraffollamento se si pensa che a fronte di una capienza regolamentare di 372 detenuti, al 18 marzo erano presenti 592 detenuti. Sono i numeri allarmanti emersi ieri nell’ambito della festa per il 209° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria e resi noti dal comandante in carica, dirigente Massimo Bertini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia penitenziaria, il bilancio. Oltre 170 perquisizioni in carcere: decine di aggressioni sedate

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