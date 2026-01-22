Firenze Sollicciano | ispettrice della polizia penitenziaria e otto agenti condannati per presunte aggressioni daetenuti

Da firenzepost.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, presso il carcere di Sollicciano, una ispettrice della polizia penitenziaria e otto agenti sono stati condannati con rito abbreviato dalla Corte d'appello per presunte aggressioni a detenuti avvenute nel 2018 e nel 2020. La vicenda riguarda accuse di violenze e comportamenti non conformi alle norme, ancora sotto esame nel procedimento giudiziario.

I reati contestati sono tortura, falso e calunnia. In primo grado, l’accusa di tortura era stata derubricata in lesioni, e gli episodi di falso e calunnia erano caduti. In appello, invece, i giudici hanno riconosciuto la gravità dei fatti, infliggendo pene più severe. La condanna più alta è stata inflitta all’ispettrice: 5 anni e 4 mesi, considerata dall’accusa “l’istigatrice” del reato di tortura. Gli agenti sono stati condannati a pene comprese tra 4 anni e 4 mesi e 3 anni e 4 mesi. Secondo la ricostruzione delle indagini, dirette dal sostituto procuratore Christine Von Borries e dal nucleo investigativo della polizia penitenziaria, i due detenuti, un marocchino e un italiano, sarebbero stati picchiati nell’ufficio dell’ispettrice come punizione per intemperanze minori. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze sollicciano ispettrice della polizia penitenziaria e otto agenti condannati per presunte aggressioni daetenuti

© Firenzepost.it - Firenze, Sollicciano: ispettrice della polizia penitenziaria e otto agenti condannati per presunte aggressioni daetenuti

Violenze a Sollicciano, condannati in appello per tortura un’ispettrice e otto agenti di polizia penitenziariaLa Corte d’Appello di Firenze ha condannato, con rito abbreviato, un’ispettrice e otto agenti della polizia penitenziaria per episodi di violenza avvenuti nel carcere di Sollicciano tra il 2018 e il 2020.

Pestaggi e tortura nel carcere di Sollicciano, condannati 9 agenti della polizia penitenziariaLa corte d'appello di Firenze ha condannato nove agenti della polizia penitenziaria, tra cui un’ispettrice, per aggressioni avvenute tra il 2018 e il 2020 nel carcere di Sollicciano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ispezione al carcere di Sollicciano - Servizio su TGR Toscana

Video Ispezione al carcere di Sollicciano - Servizio su TGR Toscana

Argomenti discussi: Bologna-Fiorentina 1-2, la famiglia Commisso si congratula con allenatore e squadra; Pestaggi nel carcere di Firenze, agenti condannati per tortura; Il lungo viaggio di Nastasia: dalle strade di Cecina a Buzau per ritrovare casa, dignità e famiglia; Barga, colpo di notte a L’Agraria: sradicata la cassa con i soldi.

firenze sollicciano ispettrice dellaViolenze nel carcere di Sollicciano, in appello riconosciuta la tortura: tra le pene più alte quella per una ispettriceLe condanne in appello per torture nel carcere di Sollicciano. Pene fino a 5 anni per un'ispettrice e agenti penitenziari per violenze sui detenuti. ilfattoquotidiano.it

firenze sollicciano ispettrice dellaPestaggi nel carcere di Firenze, ispettrice e otto agenti condannati per tortura in AppelloLa Corte d'Appello di Firenze ha condannato in secondo grado una ispettrice e otto agenti della polizia penitenziaria che erano in servizio nel carcere ... fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.