Polizia penitenziaria spray urticante agli agenti per difendersi dalle aggressioni Il sindacato | Un passo in avanti
Gli agenti della polizia penitenziaria riceveranno in dotazione spray urticante, uno strumento di difesa utile a fronteggiare eventuali aggressioni. Questa misura, considerata un passo avanti, mira a rafforzare la sicurezza degli operatori durante il servizio. La decisione è stata accolta positivamente dai sindacati, che sottolineano l’importanza di strumenti efficaci per garantire un ambiente di lavoro più sicuro.
Gli agenti della polizia penitenziaria saranno dotati di spray al peperoncino come strumento di difesa e dissuasione. La novità è prevista dal provvedimento del 22 dicembre firmato dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) Stefano di Michele. Si tratta di una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
