Matt Damon | Nei film Netflix le trame spiegate all’infinito | non è cinema

In un’intervista al podcast ‘The Joe Rogan Experience’, Matt Damon ha criticato le scelte narrative di Netflix, affermando che nei suoi film le trame vengono spiegate ripetutamente per adattarsi all’attenzione frammentata degli spettatori. L’attore, protagonista di ‘The Odyssey’ di Christopher Nolan, sottolinea come questa tendenza possa compromettere la qualità del cinema, favorendo spiegazioni ridondanti invece di narrazioni più autentiche e coinvolgenti.

In un’intervista recente al popolare podcast americano ‘The Joe Rogan Experience’, Matt Damon – che interpreta l’eroe omerico Ulisse nel nuovo film di Christopher Nolan ‘ The Odyssey ’ – ha puntato il dito contro alcune scelte narrative collegate ai film prodotti da Netflix, dicendo che la piattaforma spinge a reiterare i punti chiave della trama nei dialoghi per adeguarsi all’ attenzione frammentata degli spettatori a casa. La discussione solleva un dibattito più ampio sul rapporto tra audiovisivo e comportamenti del pubblico nell’era dello streaming. L’Odissea di Christopher Nolan rappresenta "esattamente quello che ci si aspetta da un film estivo" e "dovrebbe essere incredibilmente coinvolgente,. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Durante una recente intervista al podcast Joe Rogan Experience, Matt Damon e Ben Affleck hanno condiviso come Netflix stia cambiando il panorama cinematografico. In particolare, Damon ha spiegato che la piattaforma tende a ripetere la stessa trama più volte nei film, un aspetto che sta influenzando le scelte creative e la produzione. Questa rivelazione offre uno sguardo interessante sull'evoluzione del cinema nell'era dello streaming.

Tempeste, mostri mitologici, guerre, avventure epiche e Matt Damon nei panni di Ulisse: le prime immagini del nuovo film di Nolan sono puro cinema epico

Le prime immagini del nuovo film di Nolan ci trasportano in un mondo di tempeste, mostri mitologici e avventure epiche, con Matt Damon nei panni di Ulisse. Un’opera che promette di unire la grande narrazione classica a una realizzazione cinematografica di alta qualità, offrendo uno sguardo fedele e suggestivo su un passato mitologico ricco di sfide e scoperte.

