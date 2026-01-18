Netflix ripete la trama 3-4 volte nei film | Matt Damon spiega il motivo incredibile

Durante una recente intervista al podcast Joe Rogan Experience, Matt Damon e Ben Affleck hanno condiviso come Netflix stia cambiando il panorama cinematografico. In particolare, Damon ha spiegato che la piattaforma tende a ripetere la stessa trama più volte nei film, un aspetto che sta influenzando le scelte creative e la produzione. Questa rivelazione offre uno sguardo interessante sull'evoluzione del cinema nell'era dello streaming.

Durante una recente apparizione al podcast Joe Rogan Experience, Matt Damon e Ben Affleck hanno sollevato il velo su come Netflix sta trasformando radicalmente il modo di realizzare i film. I due attori e produttori, ospiti della trasmissione per promuovere il loro nuovo film The Rip, hanno condiviso dettagli sulle strategie che il colosso dello streaming chiede ai filmaker di adottare per mantenere l’attenzione degli spettatori. Variety scrive che secondo quanto rivelato da Damon, la piattaforma ha sviluppato specifiche tecniche narrative per adattarsi al comportamento del pubblico domestico, che dedica un livello di attenzione completamente diverso rispetto a chi guarda un film al cinema. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

