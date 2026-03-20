Polemica sulla deroga del marmo | Nessun vantaggio per la comunità

Una discussione accesa si è sviluppata riguardo alla proroga di due anni consentita per la lavorazione in loco del 50 per cento del marmo. Le opposizioni hanno espresso forte dissenso, sostenendo che questa misura non apporta benefici alla comunità. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra varie parti coinvolte, senza che siano stati avanzati dettagli su eventuali motivazioni o implicazioni.

di Daniele Rosi Sulla proroga di due anni della lavorazione in loco del 50 per cento le opposizioni non ci stanno. Dopo il lungo dibattito di martedì sera in consiglio comunale, che ha visto la votazione della delibera con cui è stato ufficialmente allungato al 2028 il raggiungimento della soglia, dalla minoranza continuano a esserci dubbi, soprattutto in chiave futura, sulla modifica attuata. "Penso che il regolamento vada cambiato - spiega Massimiliano Bernardi - così come la legge regionale. La mia proposta per ovviare alla lavorazione in loco, prevedendo la riquadratura dei blocchi in segheria, in modo da considerarla lavorazione a tutti gli effetti, è stata tenuta ferma sette mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polemica sulla deroga del marmo: "Nessun vantaggio per la comunità" Articoli correlati Comunità Montana del Fortore, Addabbo replica sulla polemica operai forestaliConoscere – o voler ignorare – il funzionamento amministrativo degli enti pubblici. Leggi anche: Ghali censurato? È polemica sulla Rai: «Mai nominato, per lui nessun primo piano»