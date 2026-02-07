Ghali censurato? È polemica sulla Rai | Mai nominato per lui nessun primo piano

La Rai è finita nel mirino dopo che Ghali, durante una sua esibizione, ha letto una poesia di Gianni Rodari contro la guerra. La scena ha suscitato molte critiche sui social, dove gli utenti si sono lamentati del trattamento riservato al rapper. Secondo alcuni, Ghali non avrebbe avuto neanche un primo piano, come se fosse stato ignorato o censurato. La Rai non ha ancora commentato ufficialmente, ma la polemica continua a crescere.

Nessun primo piano. Nemmeno la citazione durante la telecronaca (quella del direttore di RaiSport Paolo Petrecca costellata di gaffe, dalla presidente del Cio scambiata per la figlia di Mattarella, al mancato riconoscimento dei campioni delle nazionali di volley, allo scambio di persona fra Mariah Carey e Matilda De Angelis). Come se Ghali non avesse preso parte alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi. Trasparente. Invisibile. Confuso fra i ballerini del corpo di danza che ha messo in scena il quadro di cui avrebbe dovuto essere protagonista. Era sua infatti la voce che ha recitato una poesia di Gianni Rodari contro la guerra. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ghali censurato? È polemica sulla Rai: «Mai nominato, per lui nessun primo piano» Approfondimenti su Ghali Rai Ghali, fuori il nuovo brano ‘Basta’ dopo la polemica sulla cerimonia delle Olimpiadi Questa notte Ghali ha rilasciato il suo nuovo brano ‘Basta’, nonostante le polemiche sulla sua partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. La Rai blocca il podcast sulla fondatrice delle Brigate Rosse: è polemica La decisione della Rai di bloccare il podcast dedicato alla figura della fondatrice delle Brigate Rosse ha scatenato polemiche e discussioni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ghali Rai Argomenti discussi: Ghali censurato? È polemica sulla Rai: Mai nominato, per lui nessun primo piano; Chi è Ghali, il cantastorie della favola del ghetto (oggi in polemica con le Olimpiadi di Milano Cortina); Ghali contro la cerimonia delle Olimpiadi: Non posso cantare l'Inno d'Italia né esprimere un mio pensiero; Cerimonia all’italiana, Ghali dà fastidio. Oggi il corteo alla prova decreto sicurezza. Ghali, il post prima delle Olimpiadi con la poesia (anche) in arabo: È tutto un Gran Teatro. E pubblica il singolo 'Basta'Dopo le polemiche di censura, il rapper ha pubblicato una risposta in rima e anche il nuovo singolo 'Basta'. Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul ... libero.it Olimpiadi, Ghali recita Rodari (ma non viene annunciato)07 feb 2026 - Una poesia contro la guerra, ma nella cronaca RAI non viene nominato né inquadrato in primo piano ... rockol.it Ghali censurato È polemica sulla Rai: «Mai nominato, per lui nessun primo piano» x.com Diego Fusaro: Il cantante Ghali censurato alle Olimpiadi! #ghali #Olympics #olimpiadi facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.