goggia sale di colpi nella seconda prova in val di fassa bene nadia delago e pirovano guida ortlieb

Nella seconda prova della discesa libera di Val di Fassa, Goggia si mantiene tra le migliori, migliorando le prestazioni rispetto alla prima manche. Nadia Delago e Pirovano ottengono tempi positivi, mentre Ortlieb si posiziona in testa alla classifica. La gara si svolge sulla stessa pista, con le atlete che cercano di affinare le proprie scelte prima della gara ufficiale.

La seconda prova cronometrata della discesa libera di Val di Fassa offre indicazioni confortanti per l’Italia. Sofia Goggia migliora rispetto a ieri e chiude tra le prime dieci. Nadia Delago si conferma la più veloce in casa azzurra e, pur se con una porta saltata, è terza davanti a Laura Pirovano. L’austriaca Nina Ortlieb fissa il miglior tempo. Nina Ortlieb cambia passo da metà tracciato in poi e fissa il miglior tempo con 1:22.24. La norvegese Kajsa Vickhoff Lie è la migliore fino a metà gara, perde 29 centesimi nella seconda parte di gara e chiude seconda a 18 centesimi. Nadia Delago, pur se con un salto di porta, si conferma la migliore delle azzurre ed è terza a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sofia Goggia non forza nella prima prova in Val di Fassa. Bene Pirovano e Nadia Delago, in testa StuhecSi è appena conclusa la prima prova cronometrata di discesa in Val di Fassa verso le gare di velocità in programma questo weekend nell’ambito della...

